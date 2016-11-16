Прекрасного порывы

С разницей в несколько дней в Волгограда прошли два достаточно специфичных конкурса. Первый – конкурс анатомического рисунка состоялся на кафедре анатомии человека Волгоградского государственного медицинского университета. Понятно, что студенческий конкурс направлен в основном на поддержку интереса к учебному процессу, и за его участие преподаватели добавляли дополнительные баллы к изучаемой дисциплине. Но одновременно конкурс предполагал разбудить у будущих медиков и творческие способности. Главное условие – анатомический сюжет, но каждая из картин отражала художественный подход к изображению тела человека и его органов. Ведь и лучшие художники эпохи Возрождения прекрасно знали анатомию, да и любой творец, которому дают характеристику хорошего рисовальщика, виртуозно может применять эти знания. Конечно, одними знаниями не отделаешься, нужен и творческий дар, особое видение, как минимум, художественная интерпретация. Но посмотрите внимательно на эти рисунки – разве они не напоминают картины Дали?

Вот и волгоградский культуролог, профессор ВолГУ Андрей Макаров считает: «Подобные конкурсы вполне полезны, так как они пропагандируют разностороннее развитие студентов. Идея университетов, в отличие от институтов, готовить широкообразованных людей, а не узких специалистов. У этих работ хороший уровень любительского рисунка. Также видно, что авторы знакомы с историей живописи, в частности, с сюрреализмом».

Если выставка студентов-медиков состояла из 29 работ, то на другой ещё более специфичный конкурс – работ заключенных Волгоградской области было представлено 50 полотен и рисунков. Кто-то может поиронизировать, что в номинации «православный портрет» победителем стал заключенный из СИЗО-5, изобразивший митрополита Германа. Номинацию «религия в жизни осужденных» выиграла колония № 9, а в направлении «купола как символ православной церкви» жюри отметило работу осужденного из ИК-25. Но в местах не столь отдаленных всегда было немало творческих личностей. Произведения победителей отправятся в столицу, где будут участвовать в федеральном конкурсе. Не одним же конкурсом «Калина красная» им завоёвывать известность.

Мария СТРОГОВА

Подпись фото: Коллективная работа «Первая колыбель» студенток 2-го курса педиатрического факультета признана победителем