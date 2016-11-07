В Северной столице открывается XV международный фестиваль «Петербургская Осень»
7 ноября 2016, 10:04 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
15 юбилейный фестиваль «Петербургская осень» открывается 7 ноября в 19:00 часов.
«Петербургская Осень» - междисциплинарный проект, объединяющий людей вокруг идеи сохранения и развития отечественного искусства. Программы объединяют профессионалов и любителей, взрослых и детей, выдающихся
артистов и неопытных дебютантов. И в афише можно встретить имена артистов разных стран (в этом году в концертах участвуют композиторы и музыканты из России, Казахстана, Украины, Турции, Австрии, США).
В 2016 году «Петербургскую Осень» можно назвать фестивалем имён, потому что важнейшие события связаны с личностями, значимыми для русской и мировой культуры.
Открытие фестиваля (7 ноября) – спектакль «Довлатов», закрытие (1 декабря) - Сорок первые Шостаковские чтения.
Так два образа гениев ХХ века предваряют и замыкают целую галерею портретов. В текущем году программа фестиваля посвящена двум ярким именам, значимым для русской культуры: Довлатову и Шостаковичу.
В последний день фестиваля пройдут закрытые Шостаковские чтения.
Вновь состоится проект «Вечные ценности» - панорама музыки для самых маленьких и круглый стол по проблемам воспитания. В традиционном мини-цикле «Камерные ассамблеи «Петербургской Осени» - музыка для альта (14 ноября) и виолончели (21 ноября), собрание камерных новинок петербургских авторов (29 ноября).
Фестиваль будет проходить с 7 ноября по 1 декабря 2016 года в колледже им. Б.И. Тищенко.
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