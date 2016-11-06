И это совсем не шутка, что-то происходит в обществе: то, что раньше считалось вульгарным, безвкусным, неприемлемым, вдруг, в одночасье, сделалось мило, своеобразно, приемлемо. Некоторое время назад слово «поэзия» применительно к С. Шнурову можно было употреблять разве что в кавычках — ныне он объявляется духовным лидером поколения.



Шнуров хочет рассказать о творчестве в последнем столетии в рамках проекта «Самая быстрая история русского искусства XX века». Об этом солист популярного коллектива сам рассказал в своём профиле Instagram.

Непонятно, как все это сложилось: то ли во всем виновата шумиха, поднятая доморощенными «Шоу-бизнесом», то ли та нота фальши, что сильно звучит в творчестве Шнурова определила вполне соответствующим стандартам нашей эстрады.

О деятельности музыканта уже положительно отозвался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, отметив, что вся деятельность автора оригинальна.

Трудно, да и не возможно все это соотнести с классикой жанра. Совсем недавно мы впитывали каждое слово такого уровня искусствоведов, как Д. Лихачев, А. Панченко, Л. Гумилев, В. Вульф, которые обладали не только энциклопедическими знаниями, но и удивительным обаянием, обостренным чувством истины и чести.

О точной теме лекций музыкант не обмолвился, но зато выставил селфи с командой «Arzamas», на чьём портале и можно будет послушать речи Шнурова об искусстве.

«Arzamas» – это некоммерческий проект, который позволяет своим читателям, погрузится в мир, метафизики и гуманитарной сферы. Предполагается, что лекции Шнурова можно будет найти также в открытом доступе, как и остальные проекты сайта.

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