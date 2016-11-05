Британские критики выдвинули на премию российский ГАБТ

Летние гастроли балетной труппы ГАБТа в Великобритании принесли плоды. Театр выдвинут на престижнейшую премию балетных критиков Британии по 5 номинациям. Последний раз такой успех театр пережил 10 лет назад.

О том, что ГАБТ стал номинантом на британскую премию The National Dance Awards, СМИ рассказала пресс-атташе театра Катерина Новикова.

В июле-августе 2016 года балет Большого театра дал гастрольный тур по Англии и не мог не привлечь внимания британских критиков. Подобный успех российского балета был в 2006 году, когда ГАБТ, как и сейчас, номинировали на пять номинаций премии.

В этом сезоне Большой театр поборется за звание "Выдающейся балетной труппы".

А среди артистов и постановщиков номинантами стали: Жан-Кристоф Майо (за постановку балета "Укрощение строптивой"), Екатерина Крысанова (в номинациях "Лучшая классическая танцовщица" и "Выдающееся исполнение в классике") и танцовщик Владислав Лантратов.

The National Dance Awards – это премия профессионального сообщества балетных критиков Великобритании (их 60 человек), вручается ежегодно.

Лауреаты премии за 2016 год станут известны 6 февраля 2017 года.