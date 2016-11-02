В Петербурге открывается XXVII международный музыкальный фестиваль «Земля детей»

Со 2 по 8 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге будет проходить XXVII международный музыкальный фестиваль «Земля детей».



Фестиваль имеет богатые традиции: он неизменно посвящен симфонической, хоровой, камерной вокальной и инструментальной музыке, адресованной детям и юношеству. Подавляющее количество исполняемых сочинений составляют произведения современных петербургских композиторов, многие из которых создаются специально для этого фестиваля и звучат на нем впервые.



Фестивальные концерты проходят на лучших городских площадках, а в качестве исполнителей, наряду с известными взрослыми музыкантами, выступают многочисленные детские коллективы и солисты. Каждая концертная программа

фестиваля имеет отчетливо выраженный тематический характер. Все эти отличительные черты будут типичными и для предстоящего фестиваля.



Два заключительных концерта фестиваля, которые пройдут 8 ноября в 16.00 и 19.00 в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, объединены общим названием «Хоровой марафон» и представят широкую панораму классической и современной музыки этого жанра в исполнении свыше двадцати петербургских детских и юношеских коллективов.

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