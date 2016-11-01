Трое в студии, не считая собаки

На самом деле участников было больше. Но сейчас речь идет о главных.



Так, главные действующие лица: раздетый актер Панин (или некто, похожий на него. — С.М.), неопознанная голая хихикующая девица подле актера (или его двойника), ведущий ток-шоу «Говорим и показываем» г-н Закошанский (в костюме) и собака (в природной шкуре) … на актере Панине.

Место действия: студия НТВ. Сюжет: совокупление актера Панина (или его дублера) с собакой. Время действия: «прайм-тайм» — 18 часов, за час до «Спокойной ночи, малыши». Массовка, якобы старающаяся негодовать, но не отрывающая вспотевших от вожделения глаз от экрана и т.д.

Так что это было?



Дедушка легкого поведения

Актер Панин — долгожитель в постперестроечном кино. Некий активно стареющий киносимвол. Хотя, уверен, при беглом опросе зрители вряд ли сразу вспомнят сыгранные им в кино роли. Быстрее перечислят его скандальные пьяные загулы, похабщину и мат с экрана (чему позавидовали бы и корабельные боцманы), иные вычурные непристойности и нескончаемый сериал под названием «С кем должна проживать дочь актера?»



Ведущий НТВ г-н Закошанский, известный личным патологическим погружением в суть создаваемых им же люмпенских сюжетов, в этот раз превзошел себя.



Врать зрителям он начал, лишь появившись на экране, неумело сделав вид, что не знает, о чем будет подготовленный им же сюжет. Но в тогу «поборника нравственности» рядиться на всякий случай начал сразу, трагически заклиная «убрать от экрана детей» и прочих, кто «эмоционально некрепок».

Сам же ведущий явил нам пример эмоциональной и моральной стойкости, пожирая глазами все, что казал экран и плотоядно комментируя смачную картинку с элементами явного скотоложества. Было весело и немного чопорно.



Славу блогу!



Всевозможные ток-шоу в последние время затмили своими маргинальными рейтингами все остальные телепередачи.

В политических сюжетах главенствует обоюдное хамство, встречный до пенообразования на губах ор одних и тех же надоевших участников, безапелляционное кликушество ведущих, беспардонно подыгрывающих одним и активно мешающих другим участникам этих телеистерик.

В социальных ток-шоу правила иные. Тут важно успеть вылить на зрителя побольше грязи, что, собственно, и происходит. У г-на Закошанского это правило возведено в ранг закона. На видео с собакой все так и устроено.

В студию врывается некая возмущенная активистка из таинственного «Национального родительского комитета». Главное ее требование — чтобы в зале не было самого актера (или его двойника), «этой скотины», т.к. для дамы «дышать с ним одним воздухом невозможно». То, что она давно и так дышит с ним одним воздухом (как и мы все), хоть и вне студии, активистку почему-то не заинтересовало.



Г-н Закошанский утробно «нагибает» аудиторию: «Еще раз предупреждаю: видео не из приятных!» А вот это кому как.



Судя по тому, что все зрительницы этой постановки, хоть и пытаются изобразить на лице что-то вроде брезгливости, но смотрят на экран не отрываясь, им происходящее интересно.



Некая дама-врач, не отводя от происходящего профессионального взора, диагностирует, что у актера (или его двойника) «лицо дебила и пропойцы»! И что было бы неплохо, если «собака у него откусила …». Возможно, ей, как врачу, известен некий рецепт, по которому после того, как по воле поборников морали «собака откусит …», у актера (или двойника) нечто, то лицо «дебила и пропойцы» тут же приобретет черты учителя изящной словесности.



Какая-то дама со слов якобы своей подруги пересказывает ее рассказ о физиологических особенностях актерского (или его двойника) «того», что «собака лучше бы у него откусила!» Пересказывала, как мне показалось, с явной завистью к подруге…



— «Да, собака — это перебор!» — голосом чревовещателя успевает уныло подвести промежуточный итог просмотра и г-н Закошанский, тоже не отрываясь от экрана. Ему, конечно, виднее. Вот если бы в кадре вместо несчастного пса оказался травоядный кролик или еще какой-нибудь муравьед, то с моралью все, конечно, было бы о, кэй!



Впрочем, пересказывать далее этот зоофильский сюжет не стану, вся страна успела его не только посмотреть, но и детально обсудить (включая, конечно, и детей, которых г-н Закошанский, скорее всего, так и не смог своими заклинаниями отогнать от домашних телевизоров).



Вопрос в другом: кому и зачем вообще нужны подобные передачи? С самим актером или его двойником, неважно.



Рейтинг строгого режима



Рекламодателям? Конечно! Ведь так удобно на фоне актерско-собачьей «любви» втюхивать миллионной маргинальной аудитории какой-нибудь сомнительный майонез, таблетки «на все случаи жизни», несъедобную колбасу и т.д.



Владельцам канала НТВ? Безусловно! Ведь бабло от рекламодателей течет прямиком в их карманы, частично затекая в виде зарплаты и в бумажник г-на Закошанского, который перед сомнительным эфиром слегка обезопасил свою репутацию заявлением о том, что «… не каждый даже взрослый человек готов увидеть это своими глазами!» Сам Закошанский оказался, значит, готов.



Я не люблю актера Панина. Более того, не считаю его звездой или одаренным профессионалом. Мне он безразличен.



Был ли на экране он сам, его двойник, или это чей-то искусный монтаж и вовсе мне неинтересно, но …



Кто дал право компании НТВ и ее ведущему так беспардонно глумиться над зрителями? Рейтинг? Скорее всего, именно он, заменивший многим сегодня и мораль, и здравый смысл, и стыд, и совесть …



Говорят, что все участники подобных ток-шоу за несколько часов личного позора получают определенные нехилые гонорары.



А кто заплатит всем остальным, на кого с экрана льется вся эта рейтинговая помойка? Хотя бы за явный моральный ущерб от всего увиденного. Или за распространение в эфире особо изощренной порнографии. Или за растление несовершеннолетних у экранов.



Уверен, если каждый оскорбленный зритель страны подаст соответствующий материальный иск «о защите чести и достоинства» к каналу НТВ, его рейтинг сдуется до нулевого формата.



Скорее всего, иски не удовлетворят: юристы НТВ оплачиваются тоже неплохо из тех же самых рекламных потоков и к искам, конечно, готовы.



Но общественное мнение оскорбленных зрителей под эти потоки не подпадает. А вдруг случится чудо и к нему прислушаются на «самом верху»? А уж если и присмотрятся, то…





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