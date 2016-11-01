В Петербурге открывается выставка «Мир глазами художников»

В период с 2 по 13 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет итоговая выставка международного социально-культурного проекта «Созидающий мир».



Это стало возможным при поддержке международного проекта и его руководителя, заслуженного строителя России, профессора, председателя совета директоров группы компаний «Эталон» Вячеслава Заренкова.



Именно в рамках этого проекта интернациональные художники ездили по миру и писали свои шедевры. За все время проекта более 70 художников посетили 11 стран, среди которых Греция, Кипр, Белоруссия, Италия, Франция и другие.



Не только российские художники выезжали за рубеж, но и европейские творцы приезжали в Россию, посещали различные города, где писали портреты, пейзажи и натюрморты. Иностранные художники вместе со своими русскими коллегами посетили Петербург и Москву, города Золотого кольца, Кижи, Мурманскую область, Красноярский край.



Такого размаха проект под силу только подлинному творцу, вникающему в суть каждой идеи, каждой новой детали. Именно таким и есть руководитель проекта Вячеслав Адамович Заренков. Необыкновенно творческая, разноплановая личность, великолепный организатор, для которого нет мелочей. Он всегда открыт душой к любому проявлению созидательного поиска, если он ведет к достижению поставленной цели.



Заренков В. А. пытается доказать, что дипломатические отношения в художественном мире делают гораздо больше, чем политики во всем мире. Люди учатся видеть, слышать и понимать мир друг друга. Объединяет их один язык – живопись. А результаты этой дипломатии предстанут перед зрителями на выставке уже на следующей неделе.

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