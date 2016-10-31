Появились новости о похоронах Владимира Зельдина

Днем в понедельник, 31 октября, появились новости о том, где и когда будет похоронен народный артист СССР Владимир Зельдин.

Прощание с актером состоится в Театре Российской армии в четверг, 3 ноября, в 11.00 по московскому времени. После церемонии Владимир Зельдин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передает Региональное информационное агентство Московской области, ссылаясь на представителя театра.

Напомним, артист ушел из жизни сегодня на 102-м году жизни. В последнее время он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.