Зельдину не разрешили выступить в Англии из-за санкций

Сегодня на 102-м году жизни не стало великого русского актера Владимира Зельдина. Самый возрастной артист на планете до последнего играл в театре и вел активный образ жизни.

Зимой прошлого года Зельдин дал интервью газете «Аргументы недели». Владимир Михайлович поделился с нашим корреспондентом многими любопытными подробностями своей творческой биографии. В частности, Зельдин рассказал о совместных зарубежных гастролях с актрисой Ольгой Богдановой. Артисты с большим успехом выступили в таких европейских странах, как Италия и Франция. А вот в Англию российских актеров не пустили по политическим соображением – помешали санкции.

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