Доктор Стрэндж, или Как я перестал бояться за Marvel

Каждый год студия Marvel, выпускающая кинокомиксы, радует нас новыми фильмами со старыми-добрыми героями: Железным человеком, Тором, Капитаном Америка и т.д. В последний день октября в широком прокате в России стартует фильм о персонаже, с которым зрители еще не познакомились. «Доктор Стрэндж» станет связующим звеном для следующих фильмов о Мстителях и особой лентой этой кинофраншизы.

Имя доктора Стрэнджа так или иначе упоминалось в предыдущих фильмах Marvel о супергероях. Люди знающие понимали, к чему все идет, те, кто впервые слышали это имя, запоминали. И вот настало время знакомства. Роль Стивена Стрэнджа получил Бенедикт Камбербэтч, востребованный сейчас как во франшизах, так и в независимых фильмах. После роли дракона в «Хоббите» и злодея в «Стартреке» Камбербэтч стал частью большой киновселенной о супергероях. Его персонаж – талантливый нейрохирург, верящий только в науку и в себя. Стрэндж попадает в автомобильную аварию, после которой лишается возможности проводить операции. В поисках спасения он отправляется в Непал, где знакомится со Старейшиной. Его обучают настоящей магии, способной за секунду переносить в любую точку планеты, создавать оружие для защиты. И теперь, как это принято в супергеройском кино, Стрэндж должен спасти мир от надвигающейся катастрофы.

Сюжет-становление героя обычно всегда однотипен и от этого иногда неинтересен. Сколько раз зрителю показывали укус радиоактивного паука, смерть родителей будущего Бэтмена, душевные переживания Брюса Беннера. Доктор Стрэндж в мире кино XXI века – новичок. Его история не так банальна, ведь в отличие от многих супергероев, потерявших близких и осознавших свою силу еще в молодости, Стивен – уже состоявшийся успешный человек, зациклившийся лишь на себе. Он верит в науку, поэтому от первой встречи со Старейшиной зрители ожидают типичного противостояния рационального и необъяснимого. Здесь должны быть долгие споры, но все происходит иначе: Старейшина показывает Стрэнджу все фокусы сразу же, поэтому у доктора нет и минуты, чтобы засомневаться.

Действие фильма происходит во вселенной Мстителей. То есть, доктор Стрэндж живет в Нью-Йорке, который был разрушен богом Локи. Зритель уже принял за действительность современные технологии, используемые Железным человеком, сыворотку Капитана Америка, наличие богов из других миров и разумного андроида Вижна. Теперь он должен поверить и в магию, существующую вместе со всем перечисленным. Создатели бросают зрителя в эту магию с первых же кадров во время битвы двух персонажей. Искривление пространства, благодаря компьютерным технологиям нашего времени, выглядит просто невероятно. После первой же батальной сцены в этих немыслимых декорациях жадно начинаешь ждать следующую.

Здесь нет знакомых героев или узнаваемых характеров. Сам Стрэндж ведет себя порой неожиданно для зрителей. Нет набившей оскомину истории любви, вдохновляющих на подвиги речей (есть парочка, но не таких пафосных). Но в фильме есть актерский «бэкграунд», что не всегда радует. Например, манеры знаменитого Шерлока угадываются в игре Камбербэтча. Его персонаж помнит мельчайшие подробности, использует дедукцию, он отстранен от других людей. В одном эпизоде, когда доктор поднимает ворот своей мантии левитации, кажется, что он крикнет «В игру!» (любимое выражение Шерлока). И если это шутливая аллюзия, то она неуместна при попытке создать альтернативный мир миру, в котором зрители смотрят «Шерлока» с Камбербэтчем. Это не «Дедпул».

Режиссерское кресло этого проекта занял Скотт Дерриксон, снимавший раньше в основном фильмы ужасов. Роль злодея исполнил Мадс Миккельсен. О судьбе его персонажа практически не говорится, поэтому о мотивации поступков приходится догадываться самим. Старейшину (в комиксах это старик) сыграла Тильда Суинтон, что послужило поводом для расового скандала. Студию обвинили в том, что сделано это было в угоду Китая, который считает Тибет, родину Старейшины в комиксах, своей территорией. О происхождении этого персонажа Суинтон в фильме не говорится. Рэйчел МакАдамс играет коллегу Стрэнджа, на нее возложена миссия привнести в фильм нежность и женское очарование.

Marvel сохраняет свой узнаваемый стиль, переходя на новый уровень. Раньше картины этой студии воспринимались больше как комедии, нежели серьезные драмы. Чтобы стать серьезнее, компания не использует трагедийный пафос, она заложила более глубокие конфликты в самих персонажей. Если раньше все сводилось к нападению на Землю обиженного приемного сына или предательству внутри огромной организации, то сейчас сценаристы пишут о конфликте среди сторонников или внутри самого человека. Эта франшиза, точечно создавая новых персонажей и используя уже известных, готовит зрителей к масштабному столкновению. Возможно, продюсеры почувствовали некий спад интереса к комиксам. Зрителей в кинотеатры призван вернуть именно «Доктор Стрэндж». Кроме отличного актерского состава, любопытного сюжета здесь просто невероятные съемки. Предыдущие фильмы никогда не получали негативных отзывов по операторской работе, потому что зрители особо ее и не замечали. Но здесь фантастические съемки становятся частью фильма. Много было интервью с создателями ленты о том, какой будет магия. Так вот, она получилась настоящей. Это действительно переходы в иную реальность, фантасмагория на тему необъятности Вселенной. Marvel доказала, что может снимать эстетское кино для массового зрителя. Если в следующих картинах студия опустит планку, это будет большой потерей, но уникальность «Доктора Стрэнджа» от этого только выиграет.

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