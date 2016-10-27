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//Культура

Умер актер Владимир Земляникин

27 октября 2016, 17:31 [ «АН-онлайн» ]

Умер актер Владимир Земляникин
globallookpress.com

Артист, сыгравший Сережу Давыдова в картине "Дом, в котором я живу" (1957 год), Владимир Земляникин, умер 27 октября на 84-м году жизни. О кончине актера сообщила худрук театра "Современник" Евгения Кузнецова.

По словам Кузнецовой, Земляникин всегда в своих образах был правдив, интересен и неоднозначен, но при этом артист оставался и вне сцены прекрасным человеком.

Известно, что в 2011 году у Владимира Земляникина был диагностирован рак третьей степени.

Земляникин снялся в восьми десятках картин, работал в театре "Современник". Из самых известных его работ в кино - "Дом в котором я живу", "Разные судьбы" и "Шумный день".

 

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