В среду, 26 октября, стало известно, что в возрасте 59 лет из жизни ушел один из бывших сценаристов популярного анимационного сериала "Симпсоны" Кевин Каррен.

Он начал работать в "Симпсонах" в 1998 году, сразу заняв должность консультирующего продюсера. Как сообщает «Би-би-си», ссылаясь на пресс-секретаря телеканала Fox, Каррен сотрудничал с проектом вплоть до прошлого года. За это время сценарист стал обладателем шести премий "Эмми".

Кроме того, телевизионный деятель длительное время занимался созданием популярной программы "Вечер с Дэвидом Леттерманом", а также сериала "Несчастливы вместе".