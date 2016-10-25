В Петербурге откроется VII Международный фестиваль «Серебряная лира»

29 октября в Большом зале Петербургской филармонии состоится первый концерт VII международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира». Откроют фестиваль скрипач и альтист Юлиан Рахлин и пианист Итамар Голан.

Фестиваль интересен прежде всего тем, что зрители смогут услышать музыкантов новой генерации, которые формировались и оттачивали свой незаурядный талант в разных музыкальных школах мира и смогли впитать все лучшее.



Юлиан Рахлин, уроженец Литвы, выпускник Венской консерватории по классу скрипки выдающегося педагога Бориса Кушнира, также занимался у Пинхаса Цукермана. В сезоне 2015/16 годов в насыщенной программе Юлиана: туры по Европе и Северной Америке с национальным оркестром Франции под управлением Даниэля Гатти, открытие сезона оркестра Филармонии Ла Скала с Рикардо Шайи,

Сезон 2015/16 годов стал первым для Юлиана Рахлина сезоном, в котором он в качестве главного приглашенного дирижера начал выступать с британским камерным оркестром Royal Northern Sinfonia. С 1999 года Юлиан Рахлин – профессор Венской консерватории, играет на скрипке Страдивари «ex Liebig» 1704 года.



Итамар Голан начал обучаться игре на фортепиано в Израиле, свой первый концерт дал в Тель-Авиве в семилетнем возрасте. Молодому пианисту не раз присуждались стипендии Американо-Израильского культурного фонда,

Музыкант нередко выступает как солист, в том числе в сопровождении таких выдающихся коллективов, как: Израильский и Берлинский филармонические оркестры под управлением Зубина Меты, Лондонский королевский филармонический оркестр под управлением Даниэля Гатти.

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