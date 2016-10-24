28 октября во всем мире отмечают День анимации. В каком состоянии находится российская мультипликация, тяжело ли живется отечественным аниматорам и почему следует ввести во всех школах предмет «Анимация» — об этом и многом другом в преддверии праздника корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой рассказала художник-аниматор, преподаватель Театрального художественно-технического колледжа (ТХТК) г. Москвы Елена Владимировна Гаврилко.



— Елена Владимировна, вы более 30 лет сотрудничали с киностудией «Союзмультфильм» [с 1975 по 2006 гг. — прим. ред.], при вашем непосредственном участии было создано множество мультфильмов, которые все мы знаем и любим, — из альманаха «Веселая карусель» [№ 12, № 17, № 19 — прим. ред.], «Подружка», «Притча о мыши», «Кошка, которая гуляла сама по себе» и многие другие. Вы видели все, что происходило с российской мультипликацией в последние десятилетия. Что вы можете сказать о содержании современных российских мультфильмов? Какие перемены произошли с идейной точки зрения, как вы относитесь к этим переменам?



— Дело в том, что мы на 20 лет отдали анимационный рынок и своего зрителя на растерзание Западу. Какое здесь может быть развитие? Если в течение первых 10 лет из этих 20-ти государство вообще не вкладывалось в анимацию. Вот до перестройки мы были на одном из первых мест в мире по качеству анимации. Мы, конечно, почти не делали полнометражные мультфильмы, потому что у нас не налажено было производство полного метра, но на «Союзмультфильме» в плане содержания анимация полностью соответствовала высокому запросу государства и общества. Теперь зависит от рынка, а рынком можно манипулировать. Идеологическое содержание присутствовало до перестройки, 20 лет его не было, а сейчас его нужно возродить, на мой взгляд.



— Говоря о возрождении идеологического содержания в современной отечественной мультипликации… На ум невольно приходит очень яркий и свежий пример того, как в российском анимационном фильме продвигается конкретная идея. Сейчас все активно обсуждают мультфильм «Дети против волшебников» (12+), его премьера состоялась 2 сентября в Москве. Он был, мягко говоря, не слишком тепло принят общественностью — раскритиковали и графику, и содержание, в обзорах звучали такие слова, как «антизападная пропаганда», «навязывание православной религии». А вы знакомы с данным продуктом отечественной анимации, что можете о нем сказать?



— Да, я видела эту поделку-недоделку, очень несовершенный анимационный «выкидыш». «Ребеночек» был задуман правильно, но что-то пошло не так — слабенькая студийная самодеятельность и полное отсутствие уровня мастерства во всем произведении удивляет не на шутку. Знаете, когда какая-то система сильно уклоняется в одну сторону, то потом, когда ее трогаешь, она разгибается и уклоняется в другую сторону. Мы на долгие годы отдали наших зрителей под воздействие чужой идеологии, и этот фильм — некая реакция на это.



Я считаю, что это — своего рода перегиб. Общество сейчас разделилось на сегменты: у нас, условно говоря, есть верующие люди, есть молодежь, воспитанная рынком, которая разделяет западные ценности, светский сегмент и т. д. Общество в этом смысле очень неоднородное. И обслуживание интересов этих сегментов будет давать такие столкновения, пока нет консолидирующего, управляемого государством процесса. Между этими сегментами происходят споры за взгляд на мир. Но, я считаю, это должно быть под контролем культурного сообщества, надо договориться об идеологии — и тогда уже предлагать продукцию только высокого качества, иначе можно «отравиться». Стратегия государственной культурной политики необходима, как воздух.

продолжение материала на портале "ПЕНЗА-ПРЕСС" 24.10.16