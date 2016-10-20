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В Петербурге открывается выставка «На Островах мы лето проводили...»

20 октября 2016, 09:40 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

В Петербурге открывается выставка «На Островах мы лето проводили...»
zdravrussia.ru

Поэт Дмитрий Мережковский - весьма сложная фигура в нашей литературе. Занимаясь «безднами» отвлеченными, философскими, он внезапно оказался свидетелем великой социальной бури, заглянул в эту уже реальную бездну и отшатнулся. В 1920 году он с супругой З. Гиппиус, нелегально перешли польскую границу. Они видели спасение России от большевиков в иностранной интервенции и последовательно на это делали ставку. С конца 1920 года поселились в Париже, где и жили до конца своих дней.

По всей видимости руководствуясь этими обстоятельствами, организаторы выставки решили остановиться на юных годах поэта. Он родился 2 августа 1865 года в одном из дворцовых зданий на Елагином острове, для которого «дачное место» стало не только малой родиной, но и местом, где формировался его внутренний мир, где оформлялось и крепло литературное дарование. Об этом важном этапе творческой биографии литератор оставил поэтические свидетельства (поэма «Старинные октавы», 1906; стихотворение «Родное»).

На Елагином острове по преимуществу располагались дачи чиновников, имеющих отношение к различным департаментам Императорского Двора. Казенные дачи на Елагином являлись не только местом отдыха для многодетных семейств чиновников, проживающих в квартирах доходных домов с октября по май, но и пристанищем беззаботности, свободы от тягот жестко регламентированной службы и строгости обязательных этикетных форм общения.

Одним из владельцев дачи на Елагином (до момента выхода в отставку) являлся столоначальник С.И. Мережковский, отец знаменитого литератора Д. Мережковского.

Основу выставки «На островах мы лето проводили» составили оригинальные поэтические тексты Д. Мережковского, прижизненные издания поэта с автографами, коллекция открыток из собрания Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга и Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук.

Выставка будет открыта для посещения до 27 октября в Малом выставочном зале Конюшенного корпуса ЦПКиО С.М. Кирова - Елагин остров, 4.

 

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