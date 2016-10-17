Вадим Кешнер и Чулпан Хаматова — учитель и ученица

У нашего корреспондента была редкая возможность пообщаться сразу с двумя интересными собеседниками, которых в Казани хорошо знают. Это Вадим Кешнер, творчество которого возвращает нас в лучшие времена Казанского русского драматического театра имени В.И. Качалова, и его ученица Чулпан Хаматова, одна из ярких актрис современного театра.



5 и 6 июля, во время гастролей в Казани московского театра «Современник», у Чулпан Хаматовой был своего рода экзамен — на спектакле «Двое на качелях» ее первый учитель был в зрительном зале. Это была не первая постановка с ее участием, которую Вадим Кешнер видел, но спектакль «Двое на качелях» был особенный — впервые Чулпан Хаматова была в родном городе вместе со своим театром. В одном из интервью она сожалела, что такого еще не было.



Трудно найти вопрос, который Вадиму Кешнеру и Чулпан Хаматовой не задавали бы журналисты — их вниманием оба не обделены. Но никогда ранее они не давали интервью вместе.



Л. АГЕЕВА: Жаль, нет с нами Юноны Каревой. В театральном училище, Чулпан, у вас было два учителя — Вадим Валентинович и Юнона Ильинична.



В. КЕШНЕР: Юнона Ильинична и Вадим Валентинович.



Л. АГЕЕВА: Как скажите. Не могу не начать нашу беседу с вопроса о Юноне Ильиничне. Какой она сохранилась в вашей памяти?



Ч. ХАМАТОВА: Я вспоминаю ее каждый раз, когда кто-то берет мою руку и начинает мять ее, как это делала она. Она держала руку очень сильно, как будто собиралась повести за собой.



Еще у нее был один памятный жест, который я переняла. Она красиво тушила сигарету о подошву своей туфли. Вижу, как будто это было вчера: учебная аудитория, они с Вадимом Валентиновичем сидят на сцене, мы, студенты, в зале. Юнона Ильинична курит. Тогда курить можно было везде, еще не запрещали. И вдруг — тот самый жест: сигарету о подошву…

Ее портрет висит у меня в спальне, у моей кровати…



Л. АГЕЕВА: Вадим Валентинович, чего вам более всего не хватает без Юноны Ильиничны? Вы столько лет работали вместе…



В. КЕШНЕР: Всего не хватает. Не хватает ее плеча, ее поддержки, ее огромного таланта педагога. Я был с ней, как за каменным забором. Она замечательно разбирала событийный ряд спектакля. Я у нее учился…

Когда мы сделали девятый выпуск, я сказал, что больше работать в училище не хочу. «Без тебя я тоже работать не буду. А без училища скоро умру…» — сказала она.

Мы проработали с новым курсом неполный год, но этого было достаточно, чтобы она влюбила в себя всех. Со дня ее кончины прошло уже три года. 27 мая наши студенты по собственной инициативе провели в учебном театре вечер ее памяти. Новый курс в нынешнем году я набирал уже без Юноны…

продолжение материала на портале "ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА" 14.10.16