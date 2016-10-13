В Петербурге состоится историко-культурный экскурс «Морским судам быть!»

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В этом году отмечается 320-летие российского флота, и это событие отмечают не только профессионалы военного ведомства, но и работники искусства. Они подготовили историко-культурный экскурс «Морским судам быть!», который состоится на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии 16 октября в 15.00 и в 19.00.

Такие жанры, как музыка, литература, живопись, танец сольются в единую творческую среду и создадут атмосферу морских путешествий и сражений.

Концертная программа экскурса наполнена любимыми песнями о море, в то числе военных лет, мелодиями из кинофильмов.

В исполнении примут участие артисты Мариинского театра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

В литературной части прозвучат отрывки из знаменитых исторических романов, мемуаров, стихи, отрывки архивной кинохроники и современные документальные съемки.

Используя, мультимедийные технологии, сценическое пространство превратится в музей картин знаменитых русских маринистов, старинных гравюр и современной графики, уникальных грамот и фрагментов рукописных карт.

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