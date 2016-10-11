Композитор Рэнди Ньюман написал песню про Путина

Знаменитый американский певец и композитор Рэнди Ньюман написал песню про российского президента, которую собирается включить в свой новый альбом.

Обладатель двух премий “Оскар” (за саундтреки к мультфильмам “История игрушек” и “Корпорация монстров”) и четырех “Грэмми” рассказал, что при написании песни про Путина руководствовался желанием показать российского лидера с разных сторон, в том числе и с юмористической. Песня рассказывает про президента, который водит трактор, пользуется успехом у дам, но при этом заботится о собственной семье и своем государстве.

Это не первая композиция, которую Ньюман написал про главу государства. Сразу после избрания Барака Обамы композитор в своей песне “I am dreaming” выразил, каким, по его мнению, должен быть идеальный президент.

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