Эта ежегодная конференция организуется поочерёдно Петербургским и Московским государственными университетами.

В 2016 году с 11 по 15 октября её принимает Петербург, а в партнёры выбран Эрмитаж. Тема научного форума - «Артефакт, арт-объект, аргумент. Объект в изобразительном искусстве: задача, метод, результат».

Предполагается, что участники обсудят различные аспекты теории и истории изобразительного искусства и архитектуры. Основным предметом обсуждения выбран художественный объект: создание, восприятие и интерпретация.

У организаторов конференции есть мнение о том, что именно художественный объект консолидирует специалистов разных профессий культурологического направления, а также историков, реставраторов, археологов, музейных работников, публицистов и критиков.

Смысл докладов и обсуждений на конференции базируется на том, что все они в той или иной степени вносят свой вклад в изучение и объяснения объектов культуры, а музейные работники продолжают их жизнь, дополняют их новыми смыслами и связями.

Запланировано прослушать около 300 докладов, представителями из 22 государств.

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