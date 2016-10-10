В Петербурге проходит выставка «Первая колея на Луне»

Полеты на Луну были заманчивы для человечества многие тысячелетия, и только в 20 веке мечта начала сбываться.

Несомненно, что открывшаяся 4 октября выставка в Петропавловской крепости «Первая колея на Луне» никого не оставит равнодушным.

Начало работы выставки приурочено к 95-летию со дня рождения Александра Кемурджиана, он был одним из главных разработчиков космических луноходов в том виде, какими они представлены на территории крепости.

Большой интерес у посетителей, особенно молодежи, вызывает ключевой экспонат — макет Международной космической станции. Дополняют картину истории исследования Луны «Луноход 1» и «Луноход 2».

Отдельный раздел выставки посвящен разработкам и творчеству Кемурджиана, где представлены его личные вещи, документы и архивные материалы.

Выставка продлится до 15 октября.

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