Городской музей скульптуры представляет поразительный проект фотографа, журналиста и путешественницы Ольги Рачковской. Она взяла за основу швейцарский маршрут автора книги «Письма русского путешественника». В этом материале Н.М. Карамзин предстает в роли путешественника, зоркого и любознательного.

Спустя 200 лет Рачковская прошла по его маршруту, и перед нами предстает другая Швейцария, уже глазами нашего современника.

Удивительна настойчивость, кропотливость, интерес к выбранному маршруту и личности историка и писателя.

Работа над проектом «в поисках Карамзина» продолжалась 12 лет. Проведя 9 путешествий, она составила фотолетопись, включающую в себя 22 000 фотографий, 140 лучших из них отобрано для выставки.

Текст Карамзина «озвучивает» каждую из представленных фотографий и таким образом посетители выставки лучше понимают текст книги «Письма русского путешественника».

Выставка открыта для осмотра до 2 ноября.

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