В Петербург приедет британский актер Рэйф Файнс
4 октября 2016, 08:40 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
В Петербург приедет актер, чья работа в кинофильме о «Гарри Поттере» потрясла разные поколения зрителей. Так сыграть Абсолютное зло мог незаурядный актер только глубокого проникновения в образ Волан-де-морта, а именно его изобразил на экране Рэйф Файнс.
Предполагается, что приезд связан с необходимостью провести финальные пробы на главную роль - Рудольфа Нуриева.
В декабре съемки пойдут, что называется, полным ходом и начнутся со съемок эпизодов из студенческой жизни Нуриева.
В 2017 году съемки продолжаться уже в Уфе, где будет снят период творческого созревания и появится новая звезда балета, как оказалось, всемирная.
Рэйл Файнс хорошо знает Петербург, здесь он снимался в главной роли «Онегин», неоднократно посещал Академию балета им. Вагановой. Интересно, что главный персонаж нового фильма Файна именно здесь начинал путь в Большой балет.
Читайте также:
Другие новости Санкт-Петербурга
См. все новости дня