В Петербург приедет британский актер Рэйф Файнс

Великого Рэйфа Файнса привел в Петербург танцор, режиссер и просто личность-загадка Рудольф Нуриев, чья жизнь уже неоднократно освещалась в различного рода эссе и мемуарной литературе, а теперь и режиссера Рэйфа Файнса.

В Петербург приедет актер, чья работа в кинофильме о «Гарри Поттере» потрясла разные поколения зрителей. Так сыграть Абсолютное зло мог незаурядный актер только глубокого проникновения в образ Волан-де-морта, а именно его изобразил на экране Рэйф Файнс.

Предполагается, что приезд связан с необходимостью провести финальные пробы на главную роль - Рудольфа Нуриева.

В декабре съемки пойдут, что называется, полным ходом и начнутся со съемок эпизодов из студенческой жизни Нуриева.

В 2017 году съемки продолжаться уже в Уфе, где будет снят период творческого созревания и появится новая звезда балета, как оказалось, всемирная.

Рэйл Файнс хорошо знает Петербург, здесь он снимался в главной роли «Онегин», неоднократно посещал Академию балета им. Вагановой. Интересно, что главный персонаж нового фильма Файна именно здесь начинал путь в Большой балет.

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