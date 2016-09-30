Эмме Уотсон угрожают из-за ее назначения послом доброй воли ООН

Известная американская актриса Эмма Уотсон, снискавшая популярность благодаря фильмам о Гарри Поттере, призналась, что в последнее время стала получать огромное количество сообщений с угрозами.

Актриса рассказала, что после ее назначения послом доброй воли ООН на нее обрушился поток оскорблений и угроз. Уотсон призналась, что ее шокировало такое количество негатива в свой адрес.

Актриса была назначена послом доброй воли ООН два года назад. Тогда же она запустила кампанию, которая призывает мужчин содействовать гендерному равноправию. В основу кампании положена идея о том, что равенство полов - проблема, которая экономически или социально затрагивает всех людей.

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