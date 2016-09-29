Егор Кончаловский выращивает дубы

Режиссер Егор Кончаловский рассказал «Аргументам недели» о необычном подарке, который Никита Михалков преподнес всем членам семьи на свой день рождения.

Всем родственникам Никита Михалков в честь своего дня рождения подарил кожаные тапочки с вышитым михалковским гербом. Егор Кончаловский предположил, что, наверное, они не очень удобные, зато красивые. Режиссер поставил их на самое видное место.

Также он признался, что любит, когда ему дарят деревья. «У меня растут карагачи из Казахстана, канадские дубы из Белоруссии, ёлочка с озера Лох-Несс, сосна из Рязани», - сказал Кончаловский.

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