Петербургские музеи по-хорошему удивляют своих посетителей

Так, Театральный музей на площади Островского,6 открыл выставку под ярким названием «Полный провал». Если бы это была выставка в музеи экономики, то объяснений не понадобилось, а вот в театральном искусстве провалы часто оборачиваются небывалыми победами, которые гремят и по сей день.

Легенды переходили из уст в уста, перемежались с вымыслами и анекдотами. В этом может быть и не было ничего страшного,если бы речь шла не о таких авторах и спектаклях как А. Чехова «Чайка», И. Стравинского «Священная война», Н. Гоголя «Женитьба» и, о ужас, П. Чайковского «Лебединое озеро».

Экспозиция выставки через ряд уникальных экспонатов: фотографий, отзывов, статей в газетах, шаржей показывает провалившиеся на премьерах спектакли, в дальнейшем ставшие шедеврами театральных постановок.

Самое интересное в экспозиции - показ причин такой реакции и зрителей, и творцов. Спектакли, о которых идет речь, провалились по разным причинам. Многие из них опередили свое время, другие стали жертвой несправедливой критики, третьи не получили должного сценического воплощения по причине слабой режиссуры и мастерства актеров. Спектакль живет один вечер, закрылся занавес, и нет уже спектакля. Театр - очень хрупкое, эфемерное искусство. Уходит живой дух спектакля и остается только материальная оболочка.

Вот музейные работники и хранят театральную память, реконструируют спектакль в своих экскурсиях и показах экспонатов.

Выставка продлиться до 4 декабря.

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