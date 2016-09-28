Праздник Эллады в Петербурге
28 сентября 2016, 08:54 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
С 28 сентября по 1 октября в Петербурге будет проходить фестиваль искусства Древней Греции, который подарил миру скульптуру, архитектуру, театр, олимпийские игры.
Для проведения фестиваля выбрали набережную реки Фонтанки. Петербуржцы и гости города смогут приобщиться к духу, атмосфере Древней Эллады. Будут воссозданы картины из жизни и быта Греции, можно послушать звуки лиры и кифары, и даже выучить несколько греческих фраз.
Всем желающим будет предоставлена возможность пофилософствовать о различных категориях, формах прекрасного: музыке, литературе, изобразительного искусства, многое из чего привнесено в современную российскую культуру.
Фестиваль пройдет на набережной реки Фонтанки, 46, у Центральной городской библиотеки им. В.В. Маяковского.
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