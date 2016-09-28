Праздник Эллады в Петербурге

Греки - особый народ, который привнес в человеческую цивилизацию мировоззрение свободы и творчества. Первые демократические институты возникли именно здесь. Греческая мифология явилась базой всего последующего мирового искусства.

С 28 сентября по 1 октября в Петербурге будет проходить фестиваль искусства Древней Греции, который подарил миру скульптуру, архитектуру, театр, олимпийские игры.

Для проведения фестиваля выбрали набережную реки Фонтанки. Петербуржцы и гости города смогут приобщиться к духу, атмосфере Древней Эллады. Будут воссозданы картины из жизни и быта Греции, можно послушать звуки лиры и кифары, и даже выучить несколько греческих фраз.

Всем желающим будет предоставлена возможность пофилософствовать о различных категориях, формах прекрасного: музыке, литературе, изобразительного искусства, многое из чего привнесено в современную российскую культуру.

Фестиваль пройдет на набережной реки Фонтанки, 46, у Центральной городской библиотеки им. В.В. Маяковского.

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