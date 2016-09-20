Выставка Сергея Феденко в Петербурге

Для тех кто, хочет пофилософствовать над символизмом, «АртМуза» приглашает на вернисаж петербургского художника Сергея Феденко 6 октября в 19.00.

С разных сторон, а главное - глубиной проникновения - люди размышляют над современным миром. Этот процесс не прекращается на протяжении всей истории развития человечества и цивилизации.

Сергей Феденко для своего искусствоведческого поиска выбрал «Рыбы из башни». В основе его картин лежат исторические и библейские события. Задача художника была попытаться совместить действительность, свои фантазии и символизм. В философии «башня и рыбы» имеют множество толкований, порой полярно противоположные. Это и «Охранитель», и «Мессия», а, может, и тупик, крах надежд, бессилие перед волей небес.

Одно несомненно: Сергей Феденко - многогранный художник, которому под силу и катарсис, очищение души от грехов и страданий.

Разнообразна и стилистика произведений автора. Это и монументальная живопись, и портреты, и графика. В любой работе художника зрителю нужно самому найти зерно и смысл произведения. Феденко очень популярен и высоко ценится за рубежом. Его картины можно увидеть в частных коллекциях Франции, Германии и других стран.

В творческом кластере «АртМуза» с 3 октября по 6 ноября можно поближе познакомиться с миром художника.

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