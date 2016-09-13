Международный музыкальный фестиваль Arabesques en Russie в Петербурге

С 15 по 17 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге во второй раз пройдет культурный фестиваль Arabesques en Russie («Арабеск в России»).

Петербуржцам понравился проведенный в прошлом году подобный фестиваль. На этот раз организаторы постарались разнообразить количество участников и тематику.

Это и музыкальная часть, в которой примут участие Международный симфонический оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова, скрипач Андрей Баранов, обладатель Гран-при Конкурса королевы Елизаветы. Солисты фестиваля – Федор Елесин, виолончель (Гамбург), Павел Верников, скрипка (Швейцария).

Отдельное место в фестивальной программе займёт фотовыставка «Родина», которая пройдет в Русском географическом обществе. В экспозиции представлены работы Андрея Стрельникова (Россия), Александры Мениконзи (Швейцария), Хэйнер Лейска (Германия), Энвэ Дью (Франция), Юлии Ильиной (Россия/Италия) и другие.

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