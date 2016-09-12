Развеяна часть праха Дэвида Боуи

Часть праха знаменитого британского музыканта Дэвида Боуи развеяли на фестивале Burning Man в американском штате Невада.

Об этом пишет газета The Daily Mail.

Прах покойного артиста привез на фестиваль его крестник. Вдова Дэвида Боуи Иман дала своё согласие на это. В "Храме" - специально возведенном временном деревянном сооружении пирамидальной формы - прошла церемония прощания с музыкантом, в которой приняли участие около 70 человек. После окончания недельного фестиваля "Храм" торжественно сожгли.

Напомним, Дэвида Боуи не стало 10 января этого года, спустя два дня после его 69-летия.

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