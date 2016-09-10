Режиссеры Никита Михалков и Марк Захаров совместно с актером Сергеем Никоненко и певцом Иосифом Кобзоном 10 сентября приняли участие в церемонии открытия восстановленного памятника актеру Евгению Леонову.

Никита Михалков сообщил собравшимся, что Георгий Николаевич Данелия передает благодарность похитителям памятника, поскольку есть еще один повод вспомнить его картину и Евгения Павловича Леонова. Сам Михалков изъявил желание хоть каждый год открывать памятник Леонову, если он будет пропадать.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что считает радостным событием открытие памятника с такой трагической судьбой в День города.

Напомним, похитители памятника Евгения Леонова были арестованы в октябре 2015 года.