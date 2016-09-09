Михаил Кокшенов: Жена дома мягкая, хозяйственная

Михаил Кокшенов на следующей неделе отметит свое 80-летие. Актер сыграл более 130 ролей. Как режиссер снял 15 фильмов. Артист рассказал «Аргументам недели» о своей второй жене - преуспевающей бизнес-леди Наталье Лепёхиной.

«Мы с другом чудом достали билеты на самолёт, кто-то в бизнес-классе бронь не выкупил. Из-за нас даже рейс задержали, - вспоминает Михаил Кокшенов знакомство с Натальей. – В общем, оказались с Наташей соседями. Разговорились, и неожиданно выяснилось, что у нас много общего: оба – Девы, и у нас по две дочки. Весь полёт наговориться не могли! Бывает же такое – словно родную душу встретил. По прилёте обменялись визитками. На следующий же день стал ей звонить. А вскоре услышал от неё: «Приезжай в гости!»

Как мальчишка помчался через всю Москву на свидание. Любовь ведь такое дело: вспышка – и всё. А это была действительно любовь с первого взгляда, и мы не могли ей противостоять. На работе Наталья – серьёзный руководитель, а дома она мягкая, домашняя, хозяйственная. Любит выставки, театр, кино, путешествия. И что особенно приятно, она к моему творчеству прекрасно относится. Для меня это очень важно!».

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