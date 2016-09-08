Новые грабли Бриджит Джонс

Большинство продолжений, вышедших в этом году, оказались лишь тенью более успешных первых фильмов. Но с «Бриджит Джонс 3», стартующей в российском прокате 15 сентября, такого не случится.

В оригинале третий фильм носит название «Ребенок Бриджит Джонс». Российского зрителя такой заголовок мог бы отпугнуть из-за наличия подгузников-сопливчиков и истеричных мамаш. К счастью, в кадре ничего подобного нет. Как вообще можно говорить об истеричных мамашах, если речь идет о Бриджит.



Та самая Бриджит Джонс, которая записывает в дневник количество килограммов и выкуренных сигарет, поет в свернутый в рулон журнал, неудачно съезжает по пожарному столбу, вновь осталась одна. Потом, правда, оказывается, что она не одна: Бриджит знакомится с американским миллиардером и встречает своего бывшего парня Марка Дарси, покорившего в свое время сердца всех зрительниц. И вот их уже четверо: Бриджит, её будущий ребенок и два потенциальных отца. Героиня, всегда попадающая в нелепые ситуации, вновь оказывается в очень интересном положении, на этот раз она заявляет, что «непозволительная роскошь наступать на старые грабли, когда вокруг полно новых». На работе тоже проблемы: руководство нанимает бородатых хипстеров и девицу-стерву, чтобы те привнесли живости в программу, над которой трудятся Бриджит и ее коллеги. Сотрудникам далеко за …дцать лет, они, кажется, отстали от жизни и находятся на грани увольнения.



«Дневник БриджЕт Джонс» вышел в 2001 году, вторая картина, «БриджИт Джонс: Грани разумного» – в 2004 году, спустя 12 лет свет увидела «Бриджит Джонс 3». Зритель, наученный тем, что продолжения, как водится, не удаются, будет приятно удивлен: создатели картины остались верны себе, разбавив романтическую историю 2001 года шутками, актуальными в 2016. Здесь и «молодая кровь» в коллективе, постоянно делающая селфи и выкладывающая в «Инстаграм» фото завтраков, здесь и вечные митинги за права женщин, во время которых эти самые женщины постоянно раздеваются, как будто иначе нельзя отстоять свои права. Будет показан и суд над участницами феминистской музыкальной группы, у которых напрочь, по мнению мистера Дарси, отсутствует хотя бы какое-то понятие о музыке. Также зрителя порадует, что не все шутки и повороты сюжета были показаны в трейлерах, что тоже уже, к сожалению, вызывает привыкание.



С момента выхода последнего фильма многое изменилось: Колин Ферт из вечного мистера Дарси превратился в лауреата «Оскара» и обладателя серьезных киноработ, Рене Зеллвегер, так полюбившаяся всем в роли толстушки Бриджит, похудела, сделала не очень удачную пластику лица и вообще пропала с экранов, у «сильных и независимых женщин» появились «50 оттенков серого». Однако каждая зрительница, знакомая с «Дневником Бриджет Джонс», вновь будет ждать, что мистер Дарси сорвется и полезет в драку, что Бриджит вновь запоет в журнал или опозорится в прямом эфире, что неожиданно на пороге окажется герой Хью Гранта. Кстати, кое-что из этого точно будет. И никакие «50 оттенков» не заменят старую-добрую Бриджит.



Вишенка на торте «Бриджит Джонс 3» - Эмма Томпсон. Она не только исполнила короткую, но яркую роль врача, но и участвовала в создании сценария. Кажется, что все шутки, произнесенные ее персонажем, были написаны ею. Американец Патрик Дэмпси играет американца-миллиардера, но на фоне британского джентльмена его персонаж меркнет.



Новая картина, повторимся, органично смотрится в наше время, но при этом сохраняет всю прелесть прошлых лент. Вот Бриджит вновь, уверенная в себе, воодушевленная, идет по лондонскому мосту. Девушки солгут, если скажут, что никогда не чувствовали такого же. Солгут, если скажут, что, выбирая, в чем пойти на свидание, не вспоминали конфуз с панталонами. В этом фильме тоже будет несколько ситуаций, которые потом будут вспоминать зрительницы.



Конечно, на «Бриджит Джонс 3» пойдут зрители первых лент, пойдут женщины, чье настроение испортит осенняя хандра, пойдут на мистера Дарси, на новое лицо Зеллвегер. Но очень радует, что пойдут, что фильм не станет очередным неудавшимся продолжением в 2016 году.





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