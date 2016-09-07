«Краски жизни» покажут в ЧелГУ

8 сентября в Театральном корпусе ЧелГУ (3 этаж) в 12-00 состоится открытие выставки «Краски жизни» художницы-абстракционистки Екатерины Кузьминых. Выставка приурочена к 40-летию ЧелГУ, который окончила художница.

На суд зрителей будет представлено более 30 картин в стиле абстракционизма. «Я пишу в жанре современного городского абстракционизма и стремлюсь выразить свои эмоции посредством цветов и графических символов», - сообщила художница.

Выставка «Краски жизни» - первая в творчестве художницы. На открытии запланировано знакомство с автором.

Предполагается, что выставка продлится три недели.

Вход свободный.







