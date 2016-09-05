Теперь по ГМИИ им. Пушкина можно будет гулять виртуально

Заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Владимир Определенов в ходе пресс-конференции сообщил, что теперь все желающие посетить музей смогут сделать это при помощи интернета, отправившись в виртуальный тур.

Определенов заявил, что к этому нововведению ГМИИ им. А.С. Пушкина шел много лет - сотрудники занимались съемкой экспонатов и программированием. Уточняется, что музею удалось соединить ключевые технологии, актуальные на сегодняшний день, в частности, мобильные аудиогиды, виртуальные туры и, наконец, подошли к созданию виртуальной реальности.

Для совершения виртуальной экскурсии достаточно поместить очки в свой смартфон, на котором загружен сайт virtual.arts-museum.ru. В скором времени устройство можно будет приобрести прямо в музее.

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