За последние пять лет на ТВ ничего клевее, чем “ГОЛОС”, пожалуй, и не было (может, только “ГОЛОС-дети”). Все остальное, что связано с песней и появляется в “ящике”, в большинстве своем похоже на стеклянные бусы, зеркальца и разноцветный бисер, который миссионеры привезли впаривать папуасам на далекие банановые острова.



Два основных направления определяют этот музыкальный конвейер – либо, как кто-то сказал, “Поющие трусы” (с иностранным акцентом) либо “Песни о главном” (с акцентом ностальгическим). Качество музремесла не вызывает вопросов, а вот со вкусом зачастую лажа, и еще все это зовется “формат”, где все предсказуемо и очевидно. Да чего я вам рассказываю, сами знаете…



А вот с “Голосом” схема другая, тут есть элемент непредсказуемости и элемент ожидания невероятного, типа “Ну удивите меня!”, и участники “Голоса” иногда удивляют, ломая хребет пресловутому “формату”.

В этот раз меня больше всех поразили сами наставники, исполнившие старый хит группы ZZ Top. Интересно, что “Голос”, созданный для поиска талантливых конкурсантов, неожиданно для меня открыл , что Лепс – клевый барабанщик, а Леня Агутин клево поет рок и вкусно, в стиле играет на гитаре…



Наставники исполняют песню «Gimme All Your Lovin’» - Голос - Сезон 5



