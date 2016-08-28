Продюсеры популярного молодежного сериала «Физрук» распрощались со старым составом актеров. Решено оставить лишь всеобщего любимчика – Дмитрия Нагиева, которому теперь без поддержки Психа придется в одиночку вытягивать комедийные сцены.

Поклонники сериала, за три сезона сроднившиеся с героями фильма, узнав о новом составе актеров, очень разочарованы, не говоря уже о самих исполнителях.

Четвёртый сезон «Физрука» выйдет на экраны в 2017-м году. Зрители увидят, как главный герой Олег Фомин по прозвищу Фома начнет искать своего биологического отца.





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