Пластинку с утерянной композицией Маккартни выставили на торги

На аукцион была выставлена пластинка с записанной в 1964 году композицией, которую написали совместно участники культовой группы The Beatles Пол Маккартни и Джон Леннон.

Песня, исполненная Маккартни, так и не вошла ни в один из официальных альбомов группы и в конце концов была подарена исполнительнице Силле Блэк. Ее версия композиции снискала бешеную популярность поклонников. Долгое время считалось, что демо-версия с голосом Маккартни безвозвратно утеряна, однако не так давно она была случайно обнаружена среди других пластинок и выставлена на аукцион. Стартовая цена составила около двадцати тысяч долларов.

Читайте также:

Другие новости культуры

См. все новости дня