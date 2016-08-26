«Летнему концерту» погода не помеха

В Петербурге 28 августа на улице Рубинштейна около ресторана «География» состоится музыкальное представление «Летний концерт» с участием известных вокально-инструментальных групп: «Зимавсегда», Elefunt’s Groove, JINGLES Band и дуэт Fancy Days.

Музыканты считают, что их стиль - это сочетание западной фанк, соул, поп-культуры и русской музыки.

В этот воскресный день с 16:00 артисты обещают порадовать гостей исполнением лучшего из своего репертуара.

Организаторы сделают все возможное, чтобы этот уже третий «Летний концерт» прошел на «ура» независимо от капризов питерской погоды

Удовольствие и хорошее настроение гарантируются.

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