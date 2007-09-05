«Шакал» на больничной кровати

У этой истории – увы, московская «прописка» и далекоидущие планы. А от действий «черных» риэлтеров и алчных сотрудников некоторых психиатрических больниц пострадало уже немало народу. Каким же образом?

Красавчик Русский

ОН вошел в приемный покой одной из московских окружных психиатрических больниц – высокий и статный, 25-летний посетитель в дорогой кожаной куртке. Был полный диссонанс с пациентами, сидевшими в очереди на госпитализацию, – больные с потухшими взглядами, трясущимися руками. Красавчик махнул рукой в окно – «все идет, как надо!» И хозяин «черной» риэл­терской фирмы, увидев этот жест, сел в свой Lexus и уехал. А красавчик напустил на свое лицо болезненную гримасу и подошел к дежурной медсестре:

– Сестра! Я – Виктор Дмитриевич Русский, вот полис, московская прописка. У меня – депрессия, голоса, страхи. Вы меня возьмете?

– Конечно! Это и есть профиль психиатрии.

А через полчаса к этой больнице, в переполненном автобусе, подъехал владелец собственной московской квартиры – Александр Фомич Дедушев. Ему срочно нужно было пройти курс психокоррекции, по диагнозу. Денег по­следние годы, как по болезни Дедушева уволили с работы, не хватало. Александр Фомич ложился в больницу ради здоровья, а в результате этой госпитализации остался без квартиры. Стал бомжом. И помог ему в этом красавчик Русский.

Стая товарищей

РИЭЛТЕРСКИЕ фирмы и психиатрические больницы – что может быть между ними общего? Оказывается, есть. Ну, естественно, только у мягко говоря недобросовестных риэлтерских фирм, а точнее говоря – преступных. Тех, что даже люди из криминального сообщества презрительно называют «шакалами».

А у «шакалов» свои моральные представления (их отсутст­вие). Они часто повторяют фразу: «Если он чокнутый – зачем ему квартира?».

Однако действовать фирмам «черных» риэлтеров последние 5–7 лет стало непросто. И законодательство новое появилось, защищающее собственников недвижимости, и сами состоящие на псих­учете владельцы квартир после страшных 90-х стали умней. Теперь на психологическую обработку жертвы «шакалам» надо гораздо больше времени – надо постоянно быть рядом с жертвой, день за днем убеждать продать квартиру, внушить, что это – выгодно и совершенно безопасно. Но как это сделать? И тут преступные риэлтеры идут на нестандартный шаг. В штате таких риэлтерских компаний есть специальные сотрудники, внедряемые «агенты влияния», которые, мастерски сымитировав у себя психоз, ложатся в психиатрические больницы.

А цель? Найти одиноких пациентов палаты №6, владельцев отдельных квартир. Найти и повиснуть на них, сутками не отходить от жертвы и рассказывать о радужных перспективах: продашь через наше агентство свою квартиру, купишь квартиру в Подмосковье, и – шикуй на разницу в цене.

Избушечка на курьих ножках

СУДЬБА попавших «шакалам» на удочку – предсказуема. Вместо пусть даже и не очень комфортабельной и требующей капитального ремонта, но собственной квартиры они получают остов сгоревшей неизвестно сколько лет назад избы в самых далеких сельских районах Подмосковья. А у психически нездорового человека, как правило, нет ни денег, ни сил, ни умения построить на этом оказавшемся у него участке хоть какое-нибудь жилье. Теперь он – бомж, он лишен базовой опоры жизни – крыши над головой.

А как же разница в деньгах за обмен? И тут вступает в силу вторая часть этого иезуитски подлого плана! Разница в цене городской квартиры и тьмутараканьского земельного участка, а это порядка 80 000–150 000 долл. в виде наличных, помещается «шакалами» в индивидуальную банковскую ячейку.

Пустая ячейка

ПАЦИЕНТ психбольницы подходит к своему врачу и говорит: «Отпустите в банк – там мои деньги!» И получает отказ: врач уже получил хорошую взятку от «шакалов». Конечно, подавляющее большин­ство московских психиатров никогда не согласятся на это преступление – мошенничество с использованием своего служебного положения, но ведь в большой семье, как известно, не без урода. А деньги в банковской ячейке хранятся только 60 суток, а после этого возвращаются в собственность поместившей их туда стороны, т.е. псевдориэлтеров. И подкупленный врач-психиатр ровно 60 суток держит больного в психушке. Потом больной выходит на волю. Бомжом и без денег. Да и пенсия теперь у него в два раза ниже – поскольку отныне он зарегистрирован-прописан в Подмосковье. Вот такая «черная» история.