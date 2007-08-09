Что с зятя взять

Казахстан требует от Австрии выдачи Рахата Алиева, зятя президента Нурсултана Назарбаева, по совместительству бывшего посла Казахстана в Австрии. Его обвиняют в похищении людей и вымогательстве. На днях был обнаружен труп его любовницы, пропавшей три года назад.

МУЖА старшей дочери президента Казахстана уволили с должности посла после майского скандала, когда МВД официально обвинило Алиева в организации похищения главы «Нурбанка» и его заместителя. Но из Австрии он возвращаться не спешил. Тогда правоохранительные органы Казахстана обратились к австрийским коллегам с просьбой об экстрадиции.

Алиева арестовали в Вене, но через сутки выпустили под залог в миллион евро.

Свое нежелание возвращаться Рахат Алиев австрийской прессе объясняет очень просто: «Мне очень хочется остаться в этой красивой стране, к которой я очень привязан».

По его версии, власти Казахстана хотят отобрать у него СМИ, лично ему принадлежащие, и частично уже отобрали.

Новым витком скандала стало сообщение МВД о том, что найдено тело Анастасии Новиковой, любовницы Алиева, которая пропала без вести три года назад. Все это время девушку никто активно не искал. При жизни она работала ведущей в телекомпании, принадлежащей зятю президента.

Брат Новиковой при обращении в милицию о пропаже сестры передал следствию ее переписку с Алиевым, часть писем обнародовал в СМИ.

Кроме того, Анастасия родила дочку от Алиева. Но чтобы скрыть этот факт от общественности, Новикова заключила фиктивный брак с одним из подчиненных посла в Австрии. А потом девочку у нее вообще забрали, и она жила в одной из деревень Казахстана с чужими людьми. После скандала с Алиевым и опекуны, и сам ребенок пропали. Девочку теперь тоже ищут.