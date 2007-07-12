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Киллер по совместительству…

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег УТИЦЫН ]

Киллер по совместительству…

 …а по основной специальности – оперуполномоченный угрозыска МВД Калмыкии Сергей Выскуб обвинен в организации заказного убийства мэра Элисты.

 

 ПРОКУРАТУРА Республики Калмыкия завершила расследование этого дела на прошлой неделе. По версии следствия, Выскуб согласился организовать убийство мэра Элисты Радия Бурулова за 100 тыс. долларов. В его задачи входило подобрать непосредственного исполнителя и затем скрыть следы преступления.

 В качестве стрелка Выскуб выбрал ранее неоднократно судимого безработного жителя Элисты (фамилия не называется в интересах следствия). Этому человеку тоже пообещали 100 тыс. долларов.

 Оперативник провел с безработным несколько уроков, обучая его стрельбе, а перед совершением преступления передал ему пистолет с глушителем (который, конечно же, приобрел незаконно).

 План убийства тоже разрабатывал Выскуб – оно должно было произойти 17 января 2007 года.

 Но тут стрелок передумал. Он не захотел идти на «мокрое дело», а в милицию – захотел. Сотрудникам правоохранительных органов он и рассказал о готовящемся преступлении.

 Выскуб арестован, и его дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Республики Калмыкия. Однако он до сих пор не выдал заказчика преступления. Личность этого человека устанавливается в ходе отдельного расследования.

 

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