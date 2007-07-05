Ракеты под мандаринами

В Сочи начался судебный процесс над контрабандистами переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела 2М». В ноябре 2006 г. пятеро граждан России пытались провезти четыре «Стрелы» из Абхазии на территорию Краснодарского края.

ПО ИНФОРМАЦИИ «АН», торговля оружием из непризнанной республики стала для некоторых граждан Абхазии, получивших российские паспорта, одним из основных видов бизнеса сразу после того, как немного спало напряжение после войны с Грузией. Если в самом начале боевых действий абхазы испытывали проблемы с современным автоматическим оружием, еще при Дудаеве из Чечни они получили серьезные поставки автоматов, пистолетов, пулеметов и гранатометов. В том числе и «Стрелы».

Когда война затихла, а чуть ли не у каждого мужчины в республике было по два АК, была налажена контрабанда автоматов и пистолетов ТТ и ПМ через российско-абхазскую границу. Как правило, их ввозили на грузовиках с мандаринами. Торговцы смертью не мучались в поисках покупателей, за помощью в посредниче­стве они обращались к бывшим землякам, которые бежали от войны в мирные сочинские края. АК-74 отдавали за 1,5 тыс. долларов, ТТ можно было купить за 500, а цену за ПМ при торгах можно было сбить до 200 долларов.

Судя по тому что грузинской авиации практически не на чем барражировать в небе над Абхазией, некоторым владельцам переносных зенитно-ракетных комплексов показалось, что «Стрелы» лежат у них дома мертвым грузом, и они повезли их туда же, в Сочи, где и были задержаны.

Адвокат одного из подсудимых заявил журналистам, что дело очень запутанное, и попросил отложить заседание. Следующие слушания назначены на 18 июля.