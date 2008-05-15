//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Инъекция для педофила

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Инъекция для педофила
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

Ювенальные суды накрылись  медным тазом

 ЭТИ предложения уже вызвали энергичные споры. Согласно проекту палаты, химическая кастрация должна применяться только по решению суда. Если преступник пойдет на эту меру добровольно, то его решение предлагается рассматривать как смягчающее обстоятельство. В некоторых случаях добровольное подавление либидо медицинскими средствами сможет стать поводом к условно-досрочному освобождению (УДО). Но любителю детишек придется долго жить под пристальным взглядом милиции. Отменить инъекции препарата, снижающего концентрацию тестостерона в крови, законопроект разрешает только по медицинским показаниям.

 По данным Департамента охраны общественного порядка МВД РФ, в 2007 г. было зарегистрировано более 3 тыс. сексуальных преступлений против детей, тогда как в 2003 г. милиция выявила только 129 таких преступлений. Особенно тяжелое положение с педофилами в ряде регионов, среди которых - Свердловская и Нижегородская области.

 В Екатеринбурге задержана банда педофилов из 5 человек. Прокуратура Свердловской обл. утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. С ноября 2001 г. по декабрь 2005 г. педофилы совершили преступления против 14 подростков. Доказано более 50 преступных эпизодов.

 - Педофил Владимир Жуков, задержанный в Нижнем Новгороде, заявил, что за несколько лет в разных регионах России изнасиловал около 30 детей, - сообщил на пресс-конференции руководитель управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской обл. Владимир Стравинскас.

 Жукова арестовали после того, как в милицию поступило заявление об исчезновении в Краснобаковском районе области 11-летней девочки.

 Согласно поправкам ОП, срок наказания за преступления против детей должен быть увеличен с 5 до 10 лет. Вплоть до пожизненного заключения. Часть предложенных ОП поправок касается и ведения судебного процесса с участием несовершеннолетних. Предлагается использовать в суде видеозапись показаний потерпевших, сделанную на предварительном следствии, чтобы не вызывать детей на допрос в зал суда. Это нововведение станет частью системы ювенальной юстиции, о создании которой говорят уже не первый год. Поправка к Закону «О судебной системе РФ» в части введения ювенальных судов была принята Госдумой в первом чтении в феврале 2002 г., но с тех пор так и «замерзла» в лабиринтах нижней палаты.

Может, пришло время ее разморозить?

Ассорти из сексуальных преступников

 ВИДИМО, Россия решила взять пример со стран Европы и США. В Калифорнии химическая кастрация с 1996 г. является обязательной для педофилов.

Эта мера применяется в Швеции, Германии, Дании и США.

 Кстати, в Британии женщины могут обратиться в полицию с просьбой просмотреть по базе данных своих поклонников. Все, кто получил информацию из полицейской базы, должны дать подписку о неразглашении информации. В «Реестре сексуальных преступников» Великобритании хранится информация о 30 тыс. сексуальных преступников.

 У Израиля появилось свое оружие в борьбе с педофилией - химическая кастрация с помощью препарата «Декапептил» (сегодня в тюрьмах Израиля находится более 300 педофилов. - «АН»). Препарат снижает сексуальные позывы, в том числе и извращенные.

 В Германии педофилам после освобождения надевают браслет или вживляют чип.

 В США на доме, где обитает педофил, пишут: «Здесь живет человек, отбывший наказание за преступление против детей».

 Возможно, и нам надо взять на вооружение западный опыт?

 Смертная казнь? Или хирургическая кастрация?

 НА ДНЯХ жители Екатеринбурга направили письмо руководству страны с просьбой ввести в качестве наказания для педофилов смертную казнь. Как сообщил председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Металиев, люди не согласны с предложением по введению добровольной химической кастрации.

 - Ну какой человек на это решится? Мы считаем, что наказание для педофилов должно быть предельно жестким. Это может быть смертная казнь или пожизненное заключение с кастрацией. А не 10-15 лет заключения... Они выходят на волю и совершают еще более жестокие преступления.

 Под письмом в столицу свои подписи поставили около 5000 родителей.

Прокуроры за создание базы ДНК

 В СЛЕДСТВЕННОМ комитете при прокуратуре РФ прошло совещание, на котором обсуждалось положение с преступлениями на сексуальной почве.

 - Принято решение об инициировании внесения ряда поправок и изменений в действующее законодательство, касающихся возможности создания базы данных ДНК лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, ужесточения санкций за сексуальные преступления и пропаганду сексуального насилия посредством СМИ и Интернета, - заявил представитель СК Владимир Маркин. - Российское законодательство исключительно гуманно к лицам, совершающим преступления сексуального характера, а судебная практика позволяет растлителям малолетних отделываться незначительными штрафами.

 По данным СК, в России с 2005 по 2007 гг. остались нераскрытыми 323 убийства детей и несовершеннолетних. Тем временем принято решение о создании Постоянно действующей рабочей группы на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ и МВД РФ. Она будет заниматься разработкой эффективных мер профилактики преступлений на сексуальной почве.

Справка «АН»

 КАСТРАЦИЯ - операция по удалению половых желез животных или человека. В результате резко снижается количество половых гормонов в крови, что приводит к подавлению вторичных признаков, становится невозможной выработка сперматозоидов. Удаление яичек вместе с пенисом называется оскоплением. Не следует смешивать кастрацию с пенэктомией - удалением пениса.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак в знак солидарности с несправедливо уволенной учительницей из Барнаула присоединилась к флешмобу #учителятожелюди и тоже показала себя в купальнике. А что, хотя она не педагог, но очередной повод протестовать имеется!..

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

На Украину прибыли более 1500 иностранных наблюдателей

На Украину прибыли более 1500 иностранных наблюдателей

Более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей прибыли на Украину на президентские выборы. Выборы президента на Украине пройдет в воскресенье, 31 марта. Сегодня в стране объявлен день тишины.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

ВСУ в Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности

ВСУ в Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности.

//В мире

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Министр среды и регионального развития Юрис Пуце потребовал от мэра столицы Нила Ушакова письменного объяснения по ряду вопросов, где усматривалось нарушение законов. Мэр города ответил министру.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

В прошлом году отдельные СМИ писали о том, что одна из крупнейших компаний ЦФО РФ – АО «Корпорация «ГРИНН» - близка к банкротству, продается и может вовсе «исчезнуть с карты Черноземья». Об этом заявляли и местные аналитики в региональной прессе

//Общество

Женские контрацептивы можно будет приобрести в ювелирном

Женские контрацептивы можно будет приобрести в ювелирном

Команда ученых из университета США в штате Джорджия разработала новый подход к предохранению от нежелательной беременности. Специалисты изобрели серьги, кольца и браслеты для контрацепции.

//Наука

Климатолог объяснил, почему в России наблюдаются высокие темпы потепления

Климатолог объяснил, почему в России наблюдаются высокие темпы потепления

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в субботу объяснил, почему потепление на территории РФ происходит быстрее среднемировых темпов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Общество

Бабушка погибшей в ДТП на Можайке шоссе умерла в Смоленске от разрыва сердца

Бабушка погибшей в ДТП на Можайке шоссе умерла в Смоленске от разрыва сердца

87-летняя бабушка 34-летней женщины, погибшей вместе с 11-летней дочерью в результате ДТП на Можайском шоссе, умерла от разрыва сердца. В пятницу, 29 марта, в Смоленске хоронили всех троих.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Евгений Алдонин обратился к Александру Фролову по поводу квартиры

Евгений Алдонин обратился к Александру Фролову по поводу квартиры

Евгений Алдонин после развода сохранил с Юлией Началовой хорошие отношения ради дочери. Именно он находился все тяжелые дни с Верой. Теперь он разбирается с Александром Фроловым по поводу квартиры.

//Общество

Няня, которая избивала детей-двойняшек, арестована в Москве

Няня, которая избивала детей-двойняшек, арестована в Москве

В Москве суд арестовал женщину, работавшую няней детей-двойняшек, подозреваемую в истязании малышей. По версии следствия, с 18 декабря 2018 года по 9 марта женщина работала няней в семье московского бизнесмена.

//Общество

История накажет союзников СССР за фальсификацию фактов о Второй мировой войне

История накажет союзников СССР за фальсификацию фактов о Второй мировой войне

Многие считают, что Россия окончательно и безнадёжно проиграла информационное соперничество, в том числе и в оценке итогов Второй мировой войны: 50% британцев считают, что главная роль в победе принадлежит Великобритании.

//Общество

В Москве загорелся закрытый на реконструкцию СК «Олимпийский»

В Москве загорелся закрытый на реконструкцию СК «Олимпийский»

В Москве в субботу, 30 марта, вечером начался пожар в закрытом на реконструкцию спорткомплексе «Олимпийский». Столичные огнеборцы были вызваны тушить возгорание на Олимпийском проспекте.

//Наука

Астрономы зафиксировали затяжное разрушение астероида в поясе космических тел между Марсом и Юпитером

Астрономы зафиксировали затяжное разрушение астероида в поясе космических тел между Марсом и Юпитером

Ученые NASA зафиксировали затяжное разрушение астероида Голт в поясе космических тел между Марсом и Юпитером. Редкое явление, фиксирующееся только один раз в год, снято благодаря космическому телескопу Hubble.

//Спорт

Весь российский биатлон зарабатывает меньше одного футболиста премьер-лиги

Весь российский биатлон зарабатывает меньше одного футболиста премьер-лиги

На днях Союз биатлонистов России обнародовал свой бюджет. Такого прежде не делала ни одна федерация. По итогам прошлого года доход СБР составил порядка 128 миллионов рублей. Таким образом получается, что зарплата одного футболиста премьер-лиги больше всех доходов российского биатлона.

//Новости партнеров

//Общество

В Москве арестовали на два месяца виновника ДТП на Можайке

В Москве арестовали на два месяца виновника ДТП на Можайке

Суд в Москве постановил арестовать водителя автомобиля Gelandewagen, который на Можайском шоссе врезался в автомобиль "Нива", в результате ДТП погибли 34-летняя женщина и 11-летняя девочка.

//В мире

Россия перестала представлять для США реальную опасность

Россия перестала представлять для США реальную опасность

В Новом Свете возрождается Комитет по реальной опасности, который был похоронен после распада СССР. Россия не представляла для Америки серьёзных угроз до последнего десятилетия. Но сейчас пальму первенства в этом вопросе наша страна уступила Китаю.

//Непознанное

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?

Астрофизики из научно-исследовательской организации METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) предполагают, что некий галактический разум поместил Землю в "зоопарк" для изучения. При этом изолировал от других цивилизаций.

//Спорт

«Ахмат» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 1:3

«Ахмат» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 1:3

На стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоялся матч 21-го тура чемпионата России 2018/19 «Ахмат» — «Спартак» Москва. Игра началась с атак грозненцов, они плотно держат линии, ведут зонный прессинг.

//В мире

Порошенко вместе с женой помолился перед выборами

Порошенко вместе с женой помолился перед выборами

Петр Порошенко вместе с супругой Мариной в субботу утром принял участие в молебне "Боже, нам единство дай", который состоялся в Киеве возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

//Туризм

Эксперт прокомментировал стоимость детского отдыха в России

Эксперт прокомментировал стоимость детского отдыха в России

Россияне рассказали, куда отправляют своих детей на каникулы. Был проведен специальных опрос, в котором приняли участие почти две тысячи человек. Выяснилось, что более половины респондентов ни разу не отправляли своих детей в лагерь.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

СМИ: отец всемирно известной певицы зарабатывает копейки водителем
2

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
3

#УчителяТожеЛюди: педагоги устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги
4

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
5

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры