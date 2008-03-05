Уничтожала гласность в зародыше
№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В СТАВРОПОЛЬСКОМ крае осудили Лилию Леонову, воспитательницу детского сада «Алые паруса». Она попыталась заставить замолчать шумевшую шестилетнюю девочку, заклеив ребенку рот скотчем. Леонову приговорили к исправительным работам на полгода с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, воспитательница отстранена от занимаемой должности.
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