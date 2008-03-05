Уничтожала гласность в зародыше

В СТАВРОПОЛЬСКОМ крае осудили Лилию Леонову, воспитательницу детского сада «Алые паруса». Она попыталась заставить замолчать шумевшую шестилетнюю девочку, заклеив ребенку рот скотчем. Леонову приговорили к исправительным работам на полгода с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, воспитательница отстранена от занимаемой должности.