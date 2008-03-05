Рэкет по-депутатски

ДЕПУТАТ городской Думы Тольятти Дмитрий Шаньков вместе со своим охранником Ринатом Рамазановым однажды встретился с директором одной из местных строительных фирм. Полагая, что коммерсант допустил перерасход денежных средств, выделенных на строительство жилого дома, депутат потребовал от него 300 тыс. рублей. Коммерсант отказался. Депутат стал угрожать ему и увеличил сумму до одного миллиона.

В течение нескольких дней Шаньков напоминал потерпевшему о своих требованиях и угрожал физическим насилием. Но тот не поддавался. Тогда 19 октября 2007 г. депутат и его охранник избили директора фирмы. За что и были задержаны.

Шанькова и его охранника обвиняют вовсе не в вымогательстве, а в «самоуправстве с применением насилия». Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд города Тольятти.