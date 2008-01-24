Доктор «смерть»
№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В Костроме Рита Бедошвили, не имея медицинского образования и лицензии, оказывала онкологическим и другим тяжелобольным услуги по снятию болей. Один из пациентов скончался.
Прием посетителей Бедошвили проводила в трехкомнатной квартире, которую снимала в одном из микрорайонов города. Клиентам представлялась популярным в России нейрохирургом, что повышало стоимость ее услуг от 20 до 500 тыс. рублей.
После того как одному из пациентов в этой «клинике» была введена дорогостоящая инъекция, он скончался. При задержании у Бедошвили были обнаружены и изъяты деньги, ювелирные изделия, а также паспорта, оформленные на различные фамилии. Суд приговорил Риту Бедошвили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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