Потянуло на икру

ТРАНСПОРТНАЯ прокуратура направила в суд уголовное дело против милиционера Михаила Савчука. Он обманул руководителя компании, которая торгует рыбой и икрой. Савчук убедил его в том, что он будет проверять законность поставок этой продукции. А может и не проверять, если бизнесмен заплатит 800 тыс. рублей. Денег он не получил, а вот срок – вполне может.

В эти же дни в далекой Италии поймали контрабандную черную икру из России почти на 1,5 млн. долларов. Деликатес поставляли в рестораны и магазины Венеции, Рима и Милана. Всего было изъято 160 кг икры, добытой из выловленной браконьерским способом рыбы. Подозреваемых по делу – 65 человек.