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Когда в Таежном темно

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Оксана ЗАПОЛЬСКАЯ ]

Когда в Таежном темно

 В КОНЦЕ мая в Нижнеудинском районе остались без электрообеспечения жители отдаленного поселка Таежный. Большинство населения этого небольшого населенного пункта в прибайкальской глубинке – люди пенсионного возраста. Неожиданно погас свет в 26 жилых домах, в начальной школе, в фельдшерском пункте, в клубе, в почтовом отделении и в магазине. Осмотр высоковольтной воздушной линии специалистами показал, что исчезли 36 опор (их просто спилили) и 8 километров провода. Для восстановления поврежденной линии потребовалось несколько недель.

 Расследование уголовного дела было взято на особый контроль прокуратурой Иркутской области.

 Преступники были пойманы. Ими оказались шестеро молодых людей, проживающих в поселке Алзамай, расположенном в том же районе.  

 Мотивом совершения преступления послужило непреодолимое желание заработать деньги, сдав провод в пункт приема металла.

 В Нижнеудинском городском суде начались судебные слушания.

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