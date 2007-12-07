Ван Дамм с обрезом

НА ПРОШЛОЙ неделе в Омской обл. судили бывшего вице-президента Алтайского отделения Федерации кикбоскинга России Юрия Коваленко.

Причем за преступления, которые он совершил 17 (!) лет назад. После этого он 14 (!) лет был в бегах.

Все началось в далеком 1990 г., как следует из материалов обвинения. В Омске во время криминальных разборок были убиты три человека. Вечером 16 апреля на территории Омского асфальтобетонного завода Коваленко выстрелил из обреза зарядом дроби в 20-летнего омича. Причина – месть за убийст­во своего знакомого. Оппонент скончался на месте.

Вечером того же дня, поссорившись еще с двумя гражданами, Коваленко не стал применять красивых приемов героя фильма «Кикбоксер», а опять достал дробовик. В итоге – еще два трупа.

Недолго думая, спортсмен купил себе паспорт на чужое имя и уехал в город Белокуриху Алтайского края. Там он так активно тренировался, что стал вице-президентом Алтайского отделения общественной организации «Федерация кикбоксинга России».

Юрия Коваленко задержали в августе 2004 г., суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.