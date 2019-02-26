Экс-директор Фонда борьбы с коррупцией объявлен в федеральный розыск

МВД России объявило в розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Об этом свидетельствует база розыска министерства, пишет во вторник, 26 февраля, интернет-портал РБК.

"Разыскивается Роман Рубанов, 01.09.1980 года рождения, уроженец города Владивосток", - отмечается в базе. В отношении Рубанова возбуждено уголовное дело из-за неисполнения решения суда по гражданскому иску.

"Насколько мне известно, он начал скрываться от правоохранительных органов, в связи с чем и был объявлен в розыск", - рассказал информационному порталу Ruposters член общественной палаты РФ Илья Ремесло.